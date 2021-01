Musica. Nel Giorno della Memoria Steve Foglia pubblica il video di “Numbers”, brano ispirato a “La vita è bella” di Roberto Benigni

“Numbers” è la colonna sonora del nuovo video del batterista Steve Foglia, tratto dalla sua esibizione al festival Rock in the Casbah del 2015. La canzone è contenuta nell'album “Steve in Wonderland” pubblicato nel 2014 con la collaborazione di Blaze Bayley degli Iron Maiden, ed è ispirata al film “La Vita è Bella” di Roberto Benigni. Il testo, accompagnato da una sonorità di matrice rock, è dedicato a tutte le vittime dell'olocausto.