Sanremo: al Chicken n Chicken un nuovo menù dal prezzo speciale e tante novità

Chicken n Chicken è il fast food che trova spazio in piazza Eroi Sanremesi 57, nella Città dei Fiori, in cui i piatti si basano prevalentemente sul pollo e vengono preparati al momento con carne sempre fresca. Da Chicken n Chicken, anche la salute è un argomento importante, infatti, oltre agli ingredienti di qualità, il metodo di cottura è pensato per usare il minor quantitativo di olio possibile.

Il nuovo protagonista dell'inizio dell'anno è un menù speciale a soli 4,50 € che ha già riscosso un grande successo. Si tratta di poter scegliere tra tre soluzioni: alette di pollo, patatine e bibita; cheese burger, patatine e bibita; nuggets con patatine e bibita. Inoltre, nelle prime due soluzioni si potranno aggiungere 4 crocchette di pollo a solo 0,99 € in più. Queste delizie potranno essere accompagnate con una salsa a vostra scelta.

Tra le novità di quest'anno al Chicken n Chicken vi è prima fra tutte la consegna a domicilio sia con Deliveroo che, a breve, con Just Eat. un servizio imperdibile garantito tutti i giorni rispettando un ordine minimo. Basterà comporre i seguenti numeri: 351 7292787 oppure 0184 716198 per poter gustare a casa, le prelibatezze offerte dal fast food. Ma non è tutto! Potrete inoltre ordinare diverse bibite alla spina e fare una deliziosa colazione al mattino. Il servizio di asporto è previsto dalle 12.00 fino alle 15.00 e dalle 18.30 fino alle 22.00.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook.