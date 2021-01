Pizzaiolo e youtuber italo-americano produce un video da Sanremo e da 'Erio': uno spot per la città dei fiori

Sanremo, le sue bellezze e le peculiarità per cui è conosciuta in tutto il mondo. Ma anche il ristorante ‘Erio’ a Vallecrosia, con la sua straordinaria storia e il suo leggendario treno. Queste le principali scelte fatte da Vito Iacopelli, conosciutissimo pizzaiolo ma anche ‘youtuber’ italiano e trapiantato negli Stati Uniti.

Iacopelli è venuto quest’estate a Sanremo ed ha prodotto un video che ritrae la città dei fiori e il ristorante Erio, per parlare di pizza, visto che è uno dei pizzaioli più ricercati tra le star di Los Angeles, dove cuoce lo straordinario prodotto italiano, direttamente nelle loro abitazioni.

Lo youtuber ha incontrato Paolo Alberti, organizzatore di manifestazioni importanti nella città dei fiori e non ha mancato di posare di fronte al Casinò, all’Ariston e sul porto vecchio di Sanremo. Vito ha anche fatto una puntatina alla ‘Tavernetta’, locale storico di via Palazzo, da dove ha provato la straordinaria Sardenaira per il suo pubblico americano. Da Erio, accompagnato dalla figlia Anna, ha fatto un giro nel 'Tempio della musica' con tutti i ricordi del suo creatore. Poi ha preparato la pizza, proprio sul treno, dedicandone una (con tanto di fiori locali) a 'SanremoJunior'.

Vito Iacopelli è uno youtuber di grande successo, con circa 350.000 followers. Vive a Los Angeles e la fotografia e la produzione dei suoi video sono della società di Dennis Alberti, sanremese con doppio passaporto (italiano e americano) che vive a Los Angeles ed è il suo manager.

Il video di Iacopelli verrà visto sicuramente da centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo ed in particolare negli States. Sarà sicuramente una pubblicità enorme per la città di Sanremo, il Teatro Ariston e il Museo di della Canzone di Erio. Oltre ovviamente che per ‘sanremoJunior’.