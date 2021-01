Sanremo: degrado attorno ai cassonetti di raccolta degli indumenti, di chi è la responsabilità? (Foto)

Un nostro lettore, Tiziano, ci scrive per segnalare un problema che si ripete purtroppo regolarmente vicino ai cassonetti di raccolta degli indumenti della Caritas.

In questo caso stiamo parlando dei cassonetti di via Pietro Agosti ma, purtroppo, il caso si ripete sistematicamente anche in altre aree di Sanremo. In alcuni casi il degrado che si vede nella foto del nostro lettore si verifica a causa dello scarso senso civico di chi, trovando i cassonetti pieni, abbandona il vestiario a fianco. In altri, invece, quando chi cerca qualcosa per vestirsi, prova a estrarre gli indumenti magari non inseriti bene e poi li abbandona.

Si tratta ovviamente di una ‘cartolina’ non edificante e che, in qualche modo deve essere evitata oltre che, in questo caso, sistemata.