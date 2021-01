Il cimitero di Taggia avrà il suo chiosco di fiori: ecco chi dovrebbe gestire il servizio per i prossimi 20 anni

Il cimitero di Taggia avrà presto un chiosco per la vendita dei fiori. Nei giorni scorsi si è chiusa la procedura di affidamento della struttura di prossima realizzazione da parte del Comune.

Il chiosco, un prefabbricato di circa 9 metri di lunghezza, sarà collocato a lato di via Del Piano, all’ingresso del parcheggio dove ha fatto la sua comparsa un’area cantiere. La struttura poggerà su una soletta di cemento e sarà collegata alla rete idrica e all’impianto fognario in modo da essere completa. Per la comunità tabiese si tratta di un servizio atteso e da tempo richiesto.