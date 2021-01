Sanremo: Villa Helios, hotel Astoria e vecchia stazione nel degrado, le forti critiche di un lettore "Un'oscenità!"

"Buongiorno Direttore,

il mio nome è Alessandro Franco e considero Sanremo la mia prima città, ancor più di Milano dove vivo e lavoro.

Tengo moltissimo a questo fantastica città e mi piacerebbe che fosse ancora più bella di quello che è.

A tal proposito rimango meravigliato dal fatto che nessun proponga con forza di risolvere il problema di Villa Helios.

È da anni un rudere osceno, con sterpaglie degne di una foresta amazzonica, con un giardino ormai trasformato in discarica, una bruttura senza pari.

Passare a piedi, in macchina o sulla ciclabile e vedere questo schifo mi amareggia ogni volta.

Di chi è la responsabilità??? Comune?? Proprietà?? Aldilà di questo, è ora che qualcuno si muova per pulirlo, trasformarlo e sanare una situazione indegna di un paese civile e di un luogo che vive di bellezza e di turismo.

Legato alla bellezza ci sarebbe anche da sanare la situazione della vecchia stazione e di quell’altro rudere dell’Hotel Astoria.

Con tutti i mezzi che la legge mette a disposizione e senza mettere in difficoltà nessuno - so che il problema principale della stazione è l’edicola interna - sarebbe ora che il Comune si muovesse con forza per togliere dalla vista questa oscenità che fanno male ai residenti e soprattutto al turismo.

A Sanremo vogliono tutti bene a parole ma sarebbe ora di passare ai fatti!!!!!

Alessandro Franco".