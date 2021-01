Il suggestivo tramonto da Montegrazie: il progetto di una 19enne per la riscoperta del territorio

Una nostra lettrice, la 19enne Maria Bigazzi ha voluto condividere la sua visione di valorizzazione del territorio di Imperia. Qui il suo pensiero accompagnato da alcune suggestive fotografie scattate da Montegrazie.



"La Liguria, come tutte le regioni d'Italia, presenta caratteristiche uniche e meravigliose che la rendono speciale sia per noi liguri, sia per i visitatori che da tutta Italia e dall'estero si recano sul nostro territorio.Una terra aspra, ma allo stesso tempo dolce e coinvolgente, che con i suoi paesaggi colma i cuori di una gioia particolare, risvegliando in ciascuno di noi emozioni diverse. La Liguria è una terra ricca di bellezze naturali, accompagnata da costruzioni tipiche e antiche che raccontano la nostra storia".



"In questo periodo in cui siamo costretti a rinunciare a viaggiare o a visitare luoghi diversi, abbiamo avuto più tempo per conoscere il territorio in cui viviamo, scoprendo la bellezza di ogni singola alba e tramonto, dei giorni di pioggia e di sole, dei giorni caldi e freddi. Le stagioni portano nuovi colori e caratteristiche diverse che rendono ogni periodo dell'anno unico e speciale. Posiamo il telefono e spegniamo la televisione. Guardiamo dalla finestra, usciamo nei nostri giardini, e osserviamo la natura intorno a noi".



"Alziamo lo sguardo verso l'alto e fermiamoci a osservare i meravigliosi doni che ogni giorno riceviamo. Affermava Chesterton: “Oggi abbiamo perso la capacità di stupirci e di meravigliarci, non per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di senso del meraviglioso". Nel nostro comune siamo circondati da meraviglie, dal mare all'entroterra fino ai monti. In riva al mare possiamo vedere le montagne innevate sullo sfondo della città illuminata dal sole di giorno o dai lampioni nella notte.In città, come nelle nostre undici frazioni che costituiscono il comune di Imperia, abbiamo diverse ricchezze che, se osservate con attenzione, suscitano quel “senso del meraviglioso” di cui parla Chesterton".



"Particolari, strutture, beni artistici, vegetazione, ma soprattutto paesaggi unici e preziosi, a cui forse troppe volte per abitudine non diamo la giusta attenzione.Per questo, vi propongo un viaggio attraverso la fotografia, nella nostra terra del comune di Imperia, dove ogni giorno ci viene offerto un percorso nella storia, nelle tradizioni, nella cultura e nella bellezza del territorio in cui viviamo. Questo primo viaggio ci mostra la bellezza del tramonto visto da Montegrazie, antico borgo medievale nell'entroterra di Porto Maurizio, a 250 metri sul livello del mare, dove in mezzo agli ulivi sorge il Santuario di Nostra Signora delle Grazie".