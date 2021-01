Camporosso: la Fougassetta incontra la cipolla egiziana, la tradizionale ricetta rivisitata

Il fornaio Marco Lia e l'imprenditore botanico Marco Damele hanno fatto nascere "La Fougassetta alla cipolla egiziana". Prendendo spunto da un'antica ricetta locale che il tempo stava cancellando dai ricordi del gusto: la "Fougassetta".



"Il nome deriva dall'antico occitano fogatza derivante dal latino "panis focacius" , pane cotto nel focolare. E' un prodotto da forno di tipico della cucina provenzale e occitana ma che può essere trovata anche nella gastronomia di altre regioni della Francia e ampiamente diffusa anche in Liguria. - spiegano Lia e Damele - La forma della Fougassetta è un tributo alle nostre tradizioni agricole e rappresenta da sempre una spiga di grano".



"Una focaccia realizzata artigianalmente dal Panificio Fratelli Lia, con ingredienti semplici e a partire dalla farina di grano tenero, dal lievito madre, all'olio extravergine di oliva ed impreziosita in questo caso da cipolla egiziana coltivata nella Val Nervia. - sottolineano - Il "Panificio Fratelli Lia" di Camporosso non è soltanto conosciuto per la vasta produzione di prodotti da forno, genuini e senza conservanti, che quotidianamente offre alla clientela, ma anche per l'impegno a utilizzare prodotti del territorio e a riscoprire le ricette tipiche della zona. Proseguendo questa attività di ricerca è stata avviata la produzione oltre che della Fougassetta anche di antichi prodotti da forno e specialità dolciarie come i biscotti "Belinetti", i "Petali di Sanremo", le Bane e i Barbagiuai dolci".