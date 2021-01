Podismo: campionato regionale di cross, domenica indimenticabile per il Marathon Club Imperia

Domenica il Marathon Club Imperia ha portato a casa due titoli di Campioni Liguri di Società sia al maschile che al femminile. Gli atleti si sono ben distinti, conquistando 2 medaglie d'oro, 7 medaglie d'argento, 3 medaglie di bronzo che valgono i due Titoli.



FEMMINILE:



- Zapponi Marina - Medaglia d'oro

- Iberto Stefania - Medaglia d'argento

- Turrini Ornella - Medaglia d'argento

- Antelli Marina - Medaglia d'argento

- Burchini Eloide - M.C. - Medaglia di Bronzo

- Negri Patrizia - Medaglia di Bronzo



MASCHILE:



- Nicomedi Fausto - Medaglia d'oro

- Strafforello Giacomo - Medaglia d'argento

- Bado Corrado - Medaglia d'argento

- Benvenuto Antonio - Medaglia d'argento

- Del Vento Cosimo - Medaglia di bronzo



Dalla squadra imperiese raccontano: "Comunque tutti hanno contribuito a portare punti alle squadre, con queste posizioni:



4° posto per Servetti Lara

4° posto per Gandolfi Eros - Gorlero Luca - Stua William - Marvaldi Marco

5° posto per Giraudo Bruno - Turchiano Michele

7° posto per Caldera Riccardo - Piras Massimiliano

8° posto per Mela Marcello - Olivero Paolo

9° posto per Mussio Massimiliano

10° posto per Martorelli Massimo - Barisciani Marco

11° posto per Cattaneo Alberto

12° posto per Cosenza Armando - Di Marco Umberto



"Con la speranza che tutto questo si possa ripetere l'anno prossimo, considerato che la location del Parco Urbano si presta tantissimo anche ad altre manifestazioni e dove tutti hanno espresso un parere molto positivo su tutta l'organizzazione. - affermano - Arrivederci alle prossime manifestazioni programmate dal Marathon Club Imperia ad iniziare dalla corsa più amata della città la "51ª edizione della corsa al Monte Faudo" a Imperia a tappe e a novembre la tradizionale Corsa Olioliva - Run gemellata con la Corsa di Natale di Montecarlo".