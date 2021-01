Sanremo: furti ai tavoli del Casinò, nuove condanne per tre dei sei dipendenti arrestati nel 2012

Nuove condanne per tre dei sei, tra croupier e controllori del Casinò di Sanremo, che nel 2012 vennero arrestati per i furti ai tavoli verdi della casa da gioco matuziana. L’inchiesta, che era stata portata a termine dalla Polizia Postale su disposizioni dell’allora Procuratore sanremese Cavallone, aveva visto un processo di primo grado con la condanna dei sei arrestati.

Quindi, dopo il patteggiamento di due di loro e la messa alla prova di uno, sono rimasti in tre: Giuseppe Ricca, Emiliano Cappello e Giuseppe Caruso. Nel tempo, infatti, la Corte d’Appello aveva annullato la prima sentenza, rimandando tutto ad un nuovo processo di primo grado. Oggi, dopo l’udienza di due mesi fa, si è arrivati alla sentenza che, di fatto, ha ripercorso le condanne di 9 anni fa: Emiliano Cappello è stato condannato a tre anni di reclusione e 206 euro di multa, Giuseppe Caruso a tre anni, due mesi di reclusione e 300 di multa e Giuseppe Ricca a tre anni, sei mesi di reclusione e 500 euro di multa.

Il blitz della Polizia Postale venne messo a segno il 26 e 27 gennaio del 2012. Secondo le indagini svolte gli arrestati sono stati inchiodati dalle telecamere del Casinò che li ritraevano mentre procedevano nel meccanismo di furto. Sette gli episodi contestati in cui sono stati riscontrati i furti, ma non è escluso che il procedimento fosse oliato e adottato anche prima. In alcune circostanze si è rilevato che le sottrazioni avvenivano in un breve arco temporale.

Le immagini dell'arresto:

Come andava il meccanismo del furto: La roulette prevede l'utilizzo di fiches colorate differenti per ogni giocatore. Questo meccanismo comporta una fatica maggiore da parte dei croupier, che devono dividere manualmente tutte le fiches e destinarle al giusto detentore. Esiste, però uno strumento sofisticato, detto ‘Ficheur’ che è in grado di eseguire meccanicamente la separazione delle fiches in base al loro colore, diminuendo quindi l'onero dei croupier e mantenendo sempre i gettoni in ordine e pronti per le distribuzioni necessarie. In un episodio specifico si vede un capo tavolo che recapita le fiches di scarto (da 500 euro) al controllore comunale che a sua volta le consegna ad un cliente.

Le immagini del sistema a circuito chiuso del Casinò:

Vennero anche utilizzate intercettazioni telefoniche: il controllore comunale Ricca ed il capo tavolo Covatta in passato erano già stati citati in precedenti indagini inerenti la sfera dell’azzardo. In un’intercettazione telefonica risulta un passaggio in cui il controllore comunale Ricca chiede alla propria compagna se il signore (cliente) era venuto a pagare il valore delle fiches consegnategli.