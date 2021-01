Ventimiglia: nessun obbligo di tampone per i frontalieri, mattinata tranquilla al confine

La situazione al confine non presenta disagi, le cose procedono nella norma. A partire da ieri le autorità francesi richiedono il test molecolare che deve essere antecedente di 72 ore all’arrivo in Francia. Questo obbligo è per tutti i maggiori dell’età di 11 anni provenienti da paesi UE inclusa l’Italia, tuttavia escludendo la categoria dei frontalieri che tira un sospiro di sollievo vedendosi esentata dalla norma francese.



Dunque i lavoratori che raggiungono la Francia attraverso strade o treno sono tranquilli. Coloro che si recano in Francia in aereo sono obbligati a consegnare il test negativo al momento dell’imbarco, compileranno una dichiarazione di assenza sintomi in cui sottoscriveranno di non essere stati in contatto con un positivo Covid-19.



Le autorità non obbligano, ma raccomandano di effettuare quarantena fiduciaria per 7 giorni dopo l’arrivo e poi ripetere il test. Ponte San Ludovico oggi non mostra particolari problematiche dovute agli spostamenti, traffico scorrevole e per fortuna un bel sole.