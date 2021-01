Sanremo: ennesima prima campanella per i ragazzi delle superiori, da questa mattina si torna in classe al 50% (Foto e Video)

Ennesima prima campanella per i ragazzi delle scuole superiori della provincia di Imperia e, in generale, della Liguria. Questa mattina il 50% degli studenti è tornato in aula in base alle nuove normative regionali che consentono, appunto, un ritorno in presenza pari alla metà degli iscritti.

Una nuova piccola rivoluzione per una generazione di studenti che si appresta ad affrontare il semestre decisivo tra incertezze e continui nuovi inizi. Si parla di rotazioni, di distanze, norme di sicurezza e nuovi banchi, ma sullo sfondo c’è la fine dell’anno, gli scrutini e, per i ragazzi delle quinte, anche un esame di maturità e la scelta del futuro scolastico. Tutto un mondo già complicato in tempi di ‘pace’ e che diventa quasi un’impresa se contornato da una pandemia.

Ne abbiamo parlato con Claudio Valleggi, dirigente scolastico del Liceo ‘Cassini’ di Sanremo, una delle scuole più popolose della provincia di Imperia.