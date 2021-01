Imperia: rating di legalità positivo per la ‘Strescino Srl’, indicatore importante per l’azienda ponentina

La Strescino SRL, azienda imperiese attiva nella distribuzione di contenitori in vetro per alimenti, ha ottenuto la valutazione positiva nell’ambito del “rating di legalità” promosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia.

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Il rating di legalità è uno strumento ideato e messo in atto dal 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un “riconoscimento” indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. All’attribuzione del rating l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario.

Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, secondo le modalità stabilite nel decreto medesimo, prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità per le imprese in possesso del rating: a) preferenza in graduatoria; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti. Inoltre, le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.

“Vogliamo rivolgere un particolare ringraziamento a tutta la struttura di Confindustria Imperia sia per l’attenzione dimostrata che per la costante e preziosa collaborazione" dichiarano Sara e Paolo Strescino. Il rating di legalità attribuito a Strescino Srl indica che l’azienda rispetta ulteriori requisiti oltre gli obblighi di legge, come ad esempio la tracciabilità nei pagamenti e l’attenzione alla responsabilità sociale d’impresa.

Un passo importante, e dovuto, per una realtà che fa di onestà e trasparenza i propri punti di forza da 100 anni. E che proprio nel 2021 si appresta a celebrare il primo centenario di attività.