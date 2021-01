Bordighera: approvato il progetto da 240 mila euro per il restyling di due marciapiedi

La giunta bordigotta ha approvato negli ultimi giorni della il progetto per i lavori di rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi di due marciapiedi cittadini.

Si tratta del marciapiede di via Vittorio Emanuele nel tratto di via Noaro/via San Marco.



Un intervento volto a migliorare l’aspetto urbano cittadino e anche la sicurezza dei passanti, fondamentale in una città turistica. Il progetto comporterà un impegno di spesa complessiva pari a 240 mila euro.