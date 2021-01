Pugilato: il sanremese Alessio Lugarà della Sanremo Boxe agli Assoluti d'Italia ad Avellino

Alessio Lugarà della Sanremo Boxe allenato dai Maestri Tony Fontò, Stefano Veglia e Matteo Calvini, conquistando ai primi di dicembre 2020 l’Oro alle fasi regionali liguri dei Campionati Italiani Assoluti élite kg.75, si è meritato il pass per le fasi finali degli Assoluti di Boxe della sua categoria che si svolgeranno ad Avellino dal 26 e 31 Gennaio 2021. Saranno presenti, oltre ai migliori pugili selezionati nelle Regioni Italiane, gli Atleti dei Gruppi Sportivi.

"Un’altra soddisfazione per il nostro Club - spiegano dalla società matuziana - che da sempre è al passo con il circuito della Boxe Nazionale. Alessio Lugarà è molto determinato e si è allenato molto intensamente per ben figurare in questa importante Riunione Pugilistica". Il Pugile sanremese sarà accompagnato a bordo Ring dal tecnico Tony Fontò.