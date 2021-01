Il Campione Olimpico Pino Maddaloni a ‘2 ciapetti con Federico’: “Per un futuro migliore bisogna avvicinare i ragazzi allo sport”

“Se vogliamo un futuro migliore bisogna avvicinare i ragazzi allo sport”. Un grande messaggio lanciato da Pino Maddaloni, medaglia d’oro di judo alle Olimpiadi di Sydney 2000, in occasione della puntata speciale di ‘2 ciapetti con Federico’ realizzata in occasione dei 50 anni del Judo Club Ventimiglia.

“Judo non significa solo tecnica o agonismo – ha detto - ma vuol dire anche amicizia e valori importanti come il rispetto delle regole, la pazienza ed il saper gestire le tensioni. Valori che sono utili per i nostri bambini che saranno gli uomini del domani”.

In merito all’anniversario del Judo Club Ventimiglia: “Io sono di famiglia a Ventimiglia, sono cresciuto con il loro torneo e con la famiglia Iannucci – ha dichiarato Maddaloni - 50 anni non sono pochi, ma sono la dimostrazione della passione del Judo Club Ventimiglia e della forza di questa disciplina”.

Infine una considerazione sul 2020 che, in seguito all’emergenza Covid, ha visto lo stop anche di molti sport oltre che di tantissimi aspetti della vita quotidiana. “Festeggiare è sempre bello, ma in questo anno ci è mancato – ha detto il Campione Olimpico - Io ho vissuto il 2020 con uno stato d’animo triste ed amareggiato. I bambini hanno perso un anno importante, in cui neanche i compleanni sono stati festeggiati. Speriamo nel 2021 di recuperare magari raddoppiando e festeggiando anche i compleanni dello scorso anno”.

Guarda l’intervista:

Guarda la trasmissione integrale:

