Pallanuoto: domani pomeriggio torna in vasca la Rari Nantes Imperia, prima giornata a Torino

Domani pomeriggio la Rari Nantes Imperia femminile tornerà in acqua per la prima giornata del campionato di Serie A2, girone Nord-Ovest. La squadra allenata da Merci Stieber è attesa alla Piscina di Corso Galileo Ferraris, a Torino, dove affronterà l'Aquatica, come avvenuto anche all'esordio della scorsa stagione.

Il fischio d'inizio è previsto per le ore 17:30 e la direzione è affidata al signor Federico Capobianco. Il giovane arbitro torinese ritrova una squadra giallorossa a quasi un anno di distanza, precisamente da Locatelli-R.N.Imperia di pallanuoto maschile del 2 febbraio dello scorso anno.

La partita verrà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook 'Aquatica Torino Pallanuoto Femminile'. Invece, sono 11 i mesi trascorsi dall'ultima partita ufficiale delle Rari-Girls. E per l'appuntamento Merci Stieber ha convocato le seguenti 13 giocatrici: capitano Sarah Sowe; Margherita Amoretti, Elisa Martini, Sara Amoretti, Francesca Platania, Sofien Mirabella, Giorgia Cappello, Carla Comba, Giorgia Ferraris, Lise Accordino, Alessia Iazzetta, Elisabetta Sattin; Martina Giai.