Festival di Sanremo: nuovo intervento della Rai "Si farà dal 2 al 6 marzo, stiamo lavorando per la sicurezza sanitaria"

Nuova nota ufficiale della Rai sul Festival di Sanremo, fissato da l 2 al 6 marzo prossimi. La tv di Stato, infatti, conferma di essere al lavoro con Amadeus, per garantire la massima sicurezza durante tutta la manifestazione.

La Rai conferma in una nota stampa, che il lavoro verte su livelli di sicurezza adeguati su ogni livello per artisti, sala stampa, e chi opera dietro le quinte. Il tutto nel pieno rispetto delle normative previste dai vari Dpcm sia in teatro che per la sala stampa, in modo daconsentire le attività necessarie al lavoro dei giornalisti nella massima sicurezza.

“Il Festival di Sanremo è un appuntamento importante per la Rai – viene scritto nella nota - per il suo pubblico e per l'industria musicale, tra i settori particolarmente colpiti dalla pandemia, in linea con l'impegno che l'azienda sta portando avanti da marzo scorso per moltiplicare la propria offerta sulle varie piattaforme mettendosi a disposizione di tutto il mondo dello spettacolo. L'azienda ringrazia i dipendenti e il direttore artistico che stanno lavorando senza risparmio di energie a questa particolare edizione”.

Amadeus, in una intervista al Corriere della Sera ha confermato: “Non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a fare Sanremo a tutti i costi. Lo devo alla Rai, alla discografia e la città di Sanremo. Lo dobbiamo volere tutti: o siamo compatti e lavoriamo per farlo al meglio oppure ci rivediamo nel 2022”.