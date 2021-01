Sanremo: navigatore fa finire un camion estone in strada Monte Ortigara che è bloccata in entrambi i sensi (Foto)

Strada Monte Ortigara, la via che collega la frazione di Coldirodi a Sanremo con Perinaldo e San Romolo, è bloccata da questa mattina a causa di un mezzo pesante che, arrivato dall’Estonia e condotto da un autista ucraino, è finito sulle alture della città dei fiori, seguendo le errate indicazioni del navigatore satellitare.

Questo almeno quanto ha dichiarato, non senza difficoltà nel farsi capire (il conducente del mezzo non parla altro che il russo) l’uomo che era alla guida del mezzo. Ha dichiarato alla Polizia Municipale, intervenuta su richiesta di alcuni automobilisti rimasti bloccati, di essere uscito dall’autostrada e di voler raggiungere la Francia, ma si è trovato nel ginepraio di viuzze di Coldirodi, finendo poi in strada Monte Ortigara.

Ora la Municipale sta cercando qualche ditta che, con alcuni mezzi, possa trovare il modo di disincastrare il camion e farlo tornare su strade più consone alla sua grandezza ma, almeno per ora, la strada è bloccata. I residenti di Monte Ortigara che vivono fino al luogo dove si è fermato il camion, possono regolarmente salire da Coldirodi mentre, chi abita sopra deve forzatamente transitare da frazione San Bartolomeo e quindi da Gozo Superiore.