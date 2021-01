Regione Unica ligure–piemontese delle Alpi Occidentali, l’appello di Enrico Berio ai Fratelli d'Italia liguri e piemontesi

“In vista del 150° anniversario dell'unità d'Italia, quasi con angoscia, se non disperatamente, si sta diffondendo il timore che la storia della Repubblica Italiana, come Stato Unitario, stia volgendo al termine”. Ad affermarlo è il nostro lettore 99enne Enrico Berio che torna alla carica con la sua proposta di una Regione Unica ligure–piemontese delle Alpi Occidentali.

“Nonostante i continui richiami alla Costituzione, anche e specialmente da parte della Presidenza della Repubblica, troppi sono gli appelli alla lacerazione di un tessuto nazionale che ancora non ha trovato la sua giusta ed equilibrata composizione dopo la grande fiammata unitaria, appunto, di un secolo e mezzo fa.

E se, da un lato, è giusto non dimenticare i valori morali e tradizionali di ogni singola regione (senza peraltro che alcuni di essi ‘travolgano’ quelli altrui) il ricordo delle migliaia di italiani d'ogni terra e regione caduti nelle guerre di indipendenza e per la riconquista della libertà, scuote chi ancora crede nella possibilità, invece, di rafforzare l'unità nazionale rafforzando le singole regioni italiane prima che un Governo Federale Europeo possa richiedere modifiche alle varie Costituzioni degli Stati Membri.

E, chiaramente, l'ingresso nella Federazione Europea di uno stato membro ‘forte’, moderno, bene organizzato, sarebbe garanzia di maggiore considerazione ed importanza.

Purtroppo, invece, per ora, noi dell'estremo nord ovest italiano ai confini con l'opulenta Cote d'Azur, dobbiamo constatare la migliore organizzazione amministrativa dei nostri confinanti per cui molto spesso i dirigenti della focomelica provincia di Imperia nonché quelli della vicina Cuneo sono costretti a ‘calarsi le braghe’ nella continua ‘confrontation’ ormai quasi giornaliera.

La nostra mai spenta aspirazione alla formazione di una entità amministrativa unica delle Alpi Marittime Italiane (Cuneo, Imperia e Savona), dopo tanti inutili tentativi, ci ha portato a ritenere indispensabile la creazione, dopo gli studi della Fondazione Agnelli avallati da quelli dell' Arcivescovado di Milano, di una grande e forte Regione Unica ligure–piemontese delle Alpi Occidentali che possa stare alla pari con le altre grandi regioni europee.

Nel ricordo che l'unità d'Italia fu realizzata soprattutto proprio per merito dell'unione ligure–piemontese dopo la fiammata napoleonica, ribadita anche la ‘ligùsticità’ dell'interregione dal Sinus Ligusticus alle Valli del Monte Bianco, il Gruppo Alpazur di Sanremo (sigla dell' Alleanza Ligure Piemontese AZione Unità Regionale) si batte da tempo per iniziare le operazioni previste dalla Costituzione per la fusione della attuale Liguria con il confinante Piemonte.

A tal fine, l'istinto che aleggia (con sentori di richiamo verso un Nuovo Risorgimento) in direzione dei Fratelli D'Italia occorre oggi che venga da essi incanalato verso la collaborazione con un più solido Governo nazionale gettando sul tavolo tutte le carte finora accantonate ma Fondamentali, in primo piano la creazione della regione unica ligure-piemontese che vuole essere, ancora una volta, la molla dell'unità d'Italia con la riduzione delle regioni da 20 a dodici e la rimessa in funzione di poche, ma non smentite possibilità di migliore organizzazione del Lavoro e dell'Industria in un rinnovato sistema corporativo.

Questo appello viene rivolto a tutte le Sezioni Fratelli d'Italia liguri e piemontesi per essere, ancora una volta la molla, l'esempio per le altre regioni italiane, affinché ognuno, con le proprie forze, voglia progredire per essere una colonna portante della futura Federazione Europea”.