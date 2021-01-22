Calcio. L'attività dei Centri Federali prosegue: ecco i convocati per gli stage di lunedì in programma ad Alassio e Recco

ALASSIO
STAFF
Responsabile Tecnico C.F.T.: DESSI’ Marco
Responsabile Organizzativo C.F.T.: PIRA Enrico
Istruttore Under 15 F: KAPITI Renis
Istruttore Under 14 M: GLAUDA Tiziano
Istruttore Under 13 M: PERILLI Mattia – NAPOLI Giuseppe
Allenatore dei portieri: TRUCCO Alessandro
Preparatore Atletico CAPUTO Vincenzo
Medico: CANETTI Silvio – TRUCCO Lorenzo
Fisioterapista: BERRIOLO Antonello
Psicologa: IANNUCCI Katya
CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
ORARIO 16,30 pronti in campo
ANSALDI LUDOVICO 27/12/2007 SANREMESE
BARBERO GABRIELE 05/09/2007 VADO
BARROERO EDOARDO 12/04/2007 ALBENGA
CARTA DAVIDE 21/04/2007 CAIRESE
DE FAZIO GABRIELE 09/03/2007 LEGINO
DEL MONTE IVAN jack 30/08/2007 VARAZZE
FALCONE ALESSANDRO 24/09/2007 SANREMESE
FERRANTE THOMAS 05/01/2007 SANREMESE
FIDANZA FRANCESCO 26/07/2007 SANREMESE
HORMA HAITAM 16/02/2007 CAIRESE
KANINA KLERSI 27/08/2007 VENTIMIGLIA
ILLIANO ALESSIO 22/05/2007 PIETRA
MIRONE MATTIA 31/07/2007 CERIALE
ODDONE DANIELE 27/02/2007 PIETRA
ODDONE RICCARDO 05/08/2007 OSPEDALETTI
PAINA PIETRO 19/01/2007 VADO
PALOMBA NICOLAS 01/07/2007 VADO
PASTORINO SIMONE 03/07/2007 GOLFO DIANESE
PIEROTELLO CHRISTIAN 05/10/2007 AREA CALCIO ANDORA
PRUDENTE EDOARDO 04/06/2007 CERIALE
RAMAJ ALESSIO 06/02/2007 PRIAMAR
ROMEO MANUEL 02/12/2007 TAGGIA
TRIPODINA LUCA 02/11/2007 TAGGIA
CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
ORARIO: 16,30 pronti in campo
CARLEVARINO AURORA 13/11/2007 CELLE
CICERO VALENTINA 29/06/2005 ALBENGA
DE LEO SARA 01/08/2005 ALBENGA
LIA MARTINA 06/11/2006 VADO
MAIELLO CARLOTTA 26/04/2007 ALBENGA
MAILIA SIRIA 07/04/2006 SAMPDORIA
MASETTA MILONE ANGELICA 22/03/2006 ALBENGA
MORANDO CHIARA 01/01/2005 VADO
PANIZZI ELENA 25/05/2007 GENOA CFC
PRANDO GIORGIA 12/12/2007 ALTARESE
RAZZAIO TABATA KAROL 22/08/2006 ALBENGA
TESSITORE ANITA 22/06/2006 SAMPDORIA
TURBONI GAIA 20/10/2006 VADO
RECCO
STAFF
Responsabile Organizzativo C.F.T.: BALZAN Roberto
ResponsabileTecnico C.F.T.: BOLESAN Mirko
Istruttore Under15 DE BLASIO Silvia
Istruttore Under14M GIACOBBE Alessandro
Istruttore Under13M DI SPIRITO Davide
Allenatore dei portieri SPERANZA Ruggero
Preparatore Atletico: COSTA Sebastiano
Medico: MICERA Cristiano
Fisioterapista: MORELLO Andrea
Psicologa:SCIMONE Valentina
CATEGORIA UNDER 14 MASCHILE : ORE 15.30
BUFFAGNI CRISTIANO 03.02.07 ATHLETIC CLUB LIBERI
CAPRONI FABIO 11.11.07 PRAESE 1945
CARBONI CHRISTIAN 06.11.07 USD ANGELO BAIARDO
CASSESE FILIPPO 10.12.07 RIVASAMBA
CAVALLERI LUCA 07.11.07 GOLIARDICAPOLIS
CORDI’ MATTIA 25.04.07 F.S. SESTRESE CALCIO
FERRARIS ANDREA 24.09.07 GOLIARDICAPOLIS
GAMBINO SIMONE 14.03.07 OLIMPIC 1971
MAESTRI SAMUELE 09.04.07 CAMPOMORONE S.O.
MENINI MATTEO 27.02.07 RIVASAMBA
MILFA MIRCO 06.08.07 F.C. BOGLIASCO
MORENO NUNEZ DAVIDE 25.05.07 CAMPOMORONE S.O.
MUSUMECI MATTIA 14.03.07 USD ANGELO BAIARDO
OTTONELLO MATTEO 21.11.07 CAMPOMORONE S.O.
POCATERRA DAVIDE 16.07.07 GOLIARDICAPOLIS
PODESTA' FRANCESCO 09.01.07 GOLIARDICAPOLIS
RESTIVO GIORGIO 15.05.07 F.C. BOGLIASCO
SAIA CHRIS 18.08.07 GOLFOPARADISO P.
SANTINELLI SIMONE 13.04.07 RIVASAMBA
SCHENONE CHRISTIAN 29.03.07 GOLIARDICAPOLIS
SEGALERBA MATTIA 08.08.07 LIGORNA
UCCELLI MATTEO 07.02.07 LAVAGNESE
VILLANI FRANCESCO 22.12.07 SESTRI LEVANTE 1919
ZAPPULLA ANDREA 17.10.07 GOLFOPARADISOPR.