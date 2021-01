Sanremo: a ‘2 ciapetti con Federico’ duro attacco di Simone Baggioli: "Da Biancheri tanti proclami ma poca sostanza"

“Mi auguro che il 2021 possa essere un anno importante, da Biancheri però si sentono tanti proclami e poca sostanza”. Inizia così, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, l’analisi di Simone Baggioli (consigliere comunale e commissario provinciale di Forza Italia) sulla situazione politica ed amministrativa a Sanremo.

"C’è un totale appiattimento a Sanremo – ha detto - manca l’ascolto, c’è un allontanamento, non c’è la presenza del sindaco con le persone in città per andare ad ascoltare quello che hanno da dire. Bisogna voltare pagina. Ad Imperia per esempio, città guidata dal sindaco Claudio Scajola al quale ho fatto i complimenti, si sta creando un volano economico. A Sanremo bisogna far ripartire l’economia, altrimenti ci ritroveremo a marzo ad avere ancora più problemi dell’anno scorso. Non serve uno scienziato. Il Comune deve creare lavoro per aiutare le imprese e le aziende del territorio”.

“Il sindaco Biancheri ha fatto una campagna elettorale basata su ambiente, vivere bene, interventi contro l’inquinamento, l’utilizzo di auto elettriche – ha aggiunto - poi invece abbiamo una colonnina di ricarica proprio davanti al Comune (vedi foto a fondo articolo) non indicata con segnaletica orizzontale, con intorno le strisce bianche dove le auto si parcheggiano, non funzionante con le tessere di ultima generazione, quindi non utilizzabile. Anche in questo caso tanti proclami e pochissima sostanza. La strada di Verezzo? Queste sono briciole. Parlando di strade e passeggiate guardiamo quella che si trova dietro Portosole che è in totale abbandono”.

Tra i temi che Baggioli ha toccato anche il Festival di Sanremo “C’è una confusione totale – ha detto - anche io, come alcuni commercianti, sarei d’accordo a chiederne il rinvio a fine marzo”. E sul casinò? “Bisogna sviluppare di più il settore on line, con una piattaforma più moderna. Biancheri parla di grandi perdite ma non è vero, perché in realtà c’è un mancato introito che è una cosa diversa. I dipendenti sono in cassa integrazione e quindi non vengono pagati dal Comune di Sanremo”.

Un accenno poi anche alla situazione politica nazionale con le manovre di maggioranza e gli incontri del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Una situazione che mi ha lasciato allibito” ha detto Baggioli, che ha poi parlato anche di Forza Italia e dell’On. Giorgio Mulè.

Guarda l'intervista:

