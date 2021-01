Sanremo: si rompe il riscaldamento nei nuovi uffici Anagrafe al Palafiori, Comune costretto ad affittare stufette

I nuovi uffici dell’anagrafe al Palafiori di corso Garibaldi hanno già i primi problemi. Nelle scorse settimane i dipendenti e i cittadini hanno dovuto fare i conti con il guasto dell’impianto di riscaldamento, una circostanza che ha costretto Palazzo Bellevue a spendere circa mille euro per l’affitto delle stufette.



Ora il guasto è stato riparato, ma desta qualche pensiero il fatto che uffici così nuovi, inaugurati appena 6 mesi fa. In merito interviene anche il consigliere comunale Daniele Ventimiglia: “È impensabile che un locale appena ristrutturato abbia questi problemi, spero che il Comune si faccia avanti per recuperare dalla ditta le somme che ha speso per l’affitto delle stufette”.