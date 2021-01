Sanremo: dopo il ricovero al Borea, figli ringraziano il personale dell'Ospedale per le cure prestate ai genitori

Luisella e Franco Ammirati ci hanno inviato una lettera di ringraziamento rivolta al personale dell'Ospedale Borea di Sanremo dove sono stati presi in cura i genitori.

"Ci teniamo a porgere i nostri più vivi ringraziamenti al personale dell'Ospedale Borea di Sanremo, in particolare al Reparto Giannoni e al Castillo, 1° piano dove sono stati ricoverati i nostri genitori, i coniugi Ammirati. Grazie, ai dottori, infermieri al personale, al servizio dell’ambulanza per le cure, la cortesia, l’attenzione e comprensione nei loro riguardi. Il vostro impegno in questi particolare periodo é davvero encomiabile. Ancora infiniti ringraziamenti".