Arma di Taggia: 5 positivi tra il personale della Croce Verde, Pizzolla "Contagi al di fuori dei nostri servizi"

Il Covid ha colpito la Croce Verde di Arma di Taggia. Al momento sono 5 i casi positivi di persone che svolgevano servizio all'interno della pubblica assistenza. Le condizioni di salute dei contagiati pare non siano gravi: soltanto uno di loro è ricoverato presso la struttura di Nava, gli altri si trovano a domicilio in quarantena.

A confermarlo è il presidente Antonio Pizzolla: "Abbiamo fatto alcuni tamponi ed è emersa questa situazione. Si tratta di una condizione non riconducibile all'attività svolta dai singoli volontari per la Croce Verde ma dovuta a quanto fatto durante le feste. Come pubblica assistenza i servizi li svolgiamo quotidianamente sempre con tutti i dovuti accorgimenti di sicurezza. Diversamente avremmo avuto molti più casi".