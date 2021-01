Calcio. Sanremese, buona la prima uscita casalinga dell'era Andreoletti: Vado piegato 1-0 grazie al gol di Romano

SANREMESE - VADO 1-0 (48' Romano)

FINISCE QUI LA SFIDA DEL "COMUNALE": ritrova la vittoria la Sanremese, che supera il Vado per 1-0 grazie al gol di Romano al terzo minuto della ripresa.

90'+3' corner battuto da Taddei, colpo di testa di Bernardini che non crea pericoli alla porta di Dragone

90'+2' Risso per Catapano, altra sostituzione in casa vadese

90'+1' ultimi disperati tentativi del Vado, diagonale di Lala respinto da Mikhailovskiy, angolo per i rossoblu

90' saranno quattro i minuti di recupero

88' dentro Chicchiarelli al posto di Strumbo, un po' tardivo probabilmente il cambio operato da Francomacaro...

87' ESPULSO ANCHE DEMONTIS: Sanremese in nove uomini

86' Andreoletti corre subito ai ripari inserendo Castaldo al posto di Gagliardi

85' SANREMESE IN DIECI UOMINI: secondo giallo per Pici, matuziani in inferiorità numerica per questi ultimi minuti di gara

80' il Vado fa una fatica atroce a costruire anche semplici azioni offensive, situazione davvero complicata in casa rossoblu

75' forze fresce in attacco per il tecnico biancazzurro: entra Lo Bosco al posto di Romano

71' ammonito Demontis, secondo giallo tra le file di casa

70' gran colpo di tacco di Ponzio a liberare sulla sinistra Murgia, destro a giro del numero sette matuziano e pallone un metro a lato della porta difesa da Luppi

69' timide proteste da parte dei rossoblu per un contatto in area, l'arbitro lascia proseguire

67' Andreoletti inserisce Ponzio al posto di Gerace

63' difesa del Vado in affanno, diagonale di Gagliardi deviato in corner da Tissone

61' entra D'Agostino al posto di Boiga, primo cambio operato da Francomacaro

60' annullato alla Sanremese il gol del 2-0, posizione di fuorigioco da parte di un giocatore biancazzurro sugli sviluppi della punizione calciata da Gemignani

58' ammonito Catapano, oggi al debutto in maglia rossoblu. Punizione dal vertice dell'area di rigore a favore dei matuziani

57' Sanremese pericolosa in ripartenza con Romano, pallone arretrato per Demontis anticipato di un soffio da Strumbo

55' doppia chance per il Vado: punizione di Taddei respinta con i pugni da Dragone, che è bravo poi a controllare in due tempi il colpo di testa di Lala sul traversone dalla sinistra di Corsini

53' prova a scuotersi la formazione di Francomacaro, ci prova Corsini dal limite, ma il suo tentativo si perde di poco a lato

51' colpo di testa di Mikhailovskiy sugli sviluppi del corner battuto da Gemignani, pallone alto di un soffio

50' ammonito Bernardini, primo giallo del match

48' ROMANO! E' AVANTI LA SQUADRA BIANCAZZURRA: traversone dalla destra di Demontis, Romano in spaccata trova la deviazione vincente che beffa Luppi. 1-0 al "Comunale"

47' Sanremese vicinissima al vantaggio: Gagliardi trova il varco giusto per servire Romano appostato nei pressi dell'area piccola, ma l'attaccante matuziano non riesce a trovare il tocco vincente da pochi passi

46' inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

Finisce un primo tempo avaro di emozioni: al "Comunale" è ancora 0-0 il parziale tra Sanremese e Vado

45' tre minuti di recupero

43' Strumbo anticipa Romano pronto a colpire di testa, subisce anche fallo il difensore rossoblu

37' primo tempo povero di spunti significativi fin qui, qualche fiammata da una parte all'altra ma senza pericoli concreti dalle parti dei due portieri

35' azione manovrata da parte della Sanremese: Gagliardi cambia gioco a cercare Romano sul secondo palo, colpo di testa dell'attaccante biancazzurro respinto da Luppi proteso in tuffo

33' ci prova Boiga dalla distanza, tentativo completamente fuori misura

32' Taddei calcia direttamente in porta, Dragone controlla senza alcun problema

31' Vado che può usufruire di una punizione dal limite dopo una spinta ai danni di D'Antoni, sul pallone proprio l'ex capitano matuziano

29' primo corner anche a favore della squadra di Francomacaro, traversone di Taddei nel cuore dell'area piccola dove fa buona guardia Bregliano

25' angolo per la Sanremese battuto proprio dal numero sette appena entrato, allontana la difesa del Vado

20' non ce la fa Diallo, al suo posto Murgia

18' Demontis in diagonale da posizione favorevole, il suo tentativo termina non distante dal palo destro della porta difesa da Luppi

16' punizione dalla trequarti destra calciata da Taddei, colpo di testa di Tissone ampiamente fuori misura

15' rientra in campo Diallo che sembra in grado di proseguire il match

13' problema fisico anche per Diallo, entrano i campo i sanitari per verificare le condizioni del centravanti ex Fezzanese

9' Andreoletti si affida allo stesso undici che tre giorni fa ha pareggiato 1-1 nel derby con l'Imperia, la formazione matuziana cerca quei tre punti che mancano ormai da più di un mese

6' fasi di studio in queste prime battute, tra le file rossoblu in campo D'Antoni al posto di Pedalino, che ha accusato un problema proprio a ridosso del fischio d'inizio

1' inizia la sfida!

PRIMO TEMPO

Capitolo formazioni: Andreoletti, in attacco, si affida ancora una volta a Diallo dal primo minuto, mentre tra le file rossoblu si rivede Lala a centrocampo, con D'Antoni punta centrale (Boiga e Corsini ai suoi lati) al posto di Pedalino, che ha accusato un problema proprio nel riscaldamento

SANREMESE (4-3-3): Dragone; Pici, Bregliano, Mikhaylovskiy, Gerace (67' Ponzio); Demontis, Gemignani, Miccoli; Gagliardi (86' Castaldo), Diallo (20' Murgia), Romano (75' Lo Bosco).

A disposizione : Giletta, Scarella, Doratiotto, Lodovici, Sturaro.

Allenatore : Matteo Andreoletti

VADO (4-3-1-2): Luppi; Catapano (92' Risso), Gallotti, Strumbo (88' Chicchiarelli), Tissone; Bernardini, Taddei, Lala; Corsini; Boiga (D'Agostino), D'Antoni.

A disposizione : Scatolini, Ravera, Barisone, Casazza A., Casazza L.

Allenatore : Cristiano Francomacaro

Dallo stadio "Comunale" di Sanremo un cordiale saluto a tutti i lettori di Sanremonews.it. Mercoledì di campionato per quanto concerne il girone A di Serie D, pronto a mandare a scena tutte le dieci sfide valevoli per la 15^ giornata.

Tra queste spicca il match ponentino tra Sanremese e Vado, con matuziani e rossoblu chiamati a dare una svolta alla propria classifica dopo una serie di risultati non certo positiva.