Sci: gli atleti imperiesi dello 'Sporting Alpi Marittime' in gara venerdì e sabato prossimi a Limone

Pur con grandi difficoltà dovute all’emergenza sanitaria lo Sporting Alpi Marittime (nuova denominazione dell’Imperiasci2004) organizzerà venerdì prossimo, sulle nevi di Limone Piemonte, una gara di Slalom Speciale seguita sabato da una di Slalom Gigante per le categorie Ragazzi, Allievi e Giovani.

Le gare, oltre che valide per la classifica di Coppa Liguria, definiranno gli atleti che prenderanno parte alla fase nazionale dell’Alpecimbra Fis Cup che si terrà a Folgaria (Trento), dal 25 al 30 gennaio per la categoria Children.

Lo Sporting Alpi Marittime, grazie anche all’esperienza e alla professionalità acquisita negli anni da parte dei suoi componenti, sta preparando al meglio gli importanti eventi, pur con maggiori difficoltà dovute all’applicazione del rigoroso protocollo imposto dalla Federazione Nazionale atto a garantire lo svolgimento delle gare rispettando pienamente le normative sanitarie previste. La società del Presidente Luca Laurano è il primo sci club ad organizzare gare previste nel calendario ligure, che sono state assegnate allo Sporting Alpi Marittime da parte del Comitato Regionale proprio per la necessità di fare gestire al meglio una competizione sportiva in un momento così delicato per l’emergenza Covid.

Il sodalizio imperiese ha svolto sino ad ora un lavoro di preparazione molto soddisfacente, grazie anche alla totale disponibilità della stazione sciistica di Limone Piemonte che sta tenendo aperti gli impianti di risalita per consentire agli atleti di allenarsi regolarmente sotto la guida degli allenatori Emanuele Pagani, Veronica Risso, Lorenzo Pagliero e Luca Pavone.

"Vogliamo fare un sentito ringraziamento alla L.I.F.T. che gestisce gli impianti e al Comune di Limone Piemonte - sottolinea il sodalizio imperiese - che, dopo aver subito danni ingentissimi a seguito dell’alluvione, si sono prodigati affinché il 'fermo' agli sciatori disposto da Governo non compromettesse la possibilità per i numerosissimi atleti dei vari sci club di poter svolgere la loro attività, dando così anche una piccola 'boccata di ossigeno' all’economia della località del cuneese".