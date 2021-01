Pallavolo: campionato di Serie C a gironi, la soddisfazione della Riviera Volley Grafiche Amadeo

La Riviera Volley Grafiche Amadeo ha espresso soddisfazione per la notizia ufficiale arrivata dalla Fipav Liguria, che ha confermato come il campionato di Serie C maschile sarà a gironi e non più a torneo unico.

“Dopo la comunicazione del 30 dicembre scorso, in cui la Fipav annunciava il campionato a girone unico – sostiene il sodalizio - ci siamo attivati con una nostra nota ed in seguito coinvolgendo altre società sportive di volley maschile per fare in modo di organizzare il campionato in due gironi (come quelli di Serie B).

La partenza del campionato è prevista per il 20 e 21 febbraio.