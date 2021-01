Sanremo: fuga di gas nella zona de 'La Vesca', operai al lavoro ma la strada non riaprirà prima di domattina

Stanno lavorando alacremente gli operai della ditta che sta operando per conto di Italgas, nella zona de ‘La Vesca’ a Sanremo, dopo la rottura di un tubo del gas sotto l'asfalto (l'anticipazione QUI) all'altezza del bivio con via Duca D’Aosta. Il guasto è piuttosto grave e, sul posto, nell’immediatezza della rottura, hanno operato i Vigili del Fuoco e, quindi, gli operai della Idri.

Il lavoro proseguirà per tutta la serata e la notte, sotto la luce delle fotoelettriche, ma la strada rimarrà chiusa ancora per diverse ore. In prima battuta è stato creato un perimetro di sicurezza, chiudendo l'Aurelia all’altezza dell’hotel Montecarlo in direzione Arma e prima del bivio di via Duca Aosta nella direzione opposta.

I Vigili del Fuoco, a scopo precauzionale, hanno irrorato della schiuma sull'asfalto per evitare che si possano verificare potenziali 'inneschi', visto che la perdita si trova sotto la strada. Nel frattempo, gli operai della Idri hanno proceduto a far 'sfiatare' la condotta per riuscire ad intervenire in sicurezza. E’ stato rotto l'asfalto per raggiungere la tubatura e comprendere l'esatta entità del danno e quindi procedere alla sostituzione.

Al momento l’unico modo per spostarsi tra Taggia e Sanremo è l’Aurelia Bis che, tra l’altro è chiusa tra il Borgo e la zona di San Lazzaro per lavori. Gli agenti della Municipale stanno fermando i mezzi a San Martino e alla rotonda di Valle Armea, facendoli confluire sull'Aurelia Bis. La riapertura è prevista per la prima mattinata di domani.