Sabato ultimo Open Day all'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia: ecco come partecipare in sicurezza

Sabato ultimo appuntamento con gli Open Day all’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia. Sarà l'occasione per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto Alberghiero, grazie ad un virtual tour, cliccando QUI o in presenza, in sicurezza, prendendo appuntamento.



Si potrà presentare domanda di iscrizione presso il noto istituto, eccellenza della provincia di Imperia che ogni anno forma i giovani protagonisti del mondo della ristorazione del domani. L'Alberghiero in questi anni grazie ai suoi studenti è stato tra i protagonisti dei più prestigiosi concorsi internazionali di cucina e sala. I partecipanti agli Open Day potranno familiarizzare con questo mondo ma anche con show cooking, bar tendering, carving e flambè, oltre ai laboratori di analisi sensoriale, chimica e fisica in cucina e alimentazione sostenibile.