Sanità: otto corsisti del ‘Pastore’ assunti da Asl 1, ora il corso di preparazione al concorso OSS

La Scuola di Pubblica Amministrazione del Centro Pastore di Imperia riapre le iscrizioni per il corso di preparazione al concorso per l'assunzione di 274 Operatori Socio Sanitari cat. B a tempo indeterminato presso il S.S.N. della Liguria e lo fa dopo un grande successo ottenuto con il precedente corso di preparazione ad un concorso. Sono infatti ben 8 i corsisti del Centro Pastore sui 52 assunti a tempo indeterminato dall'ASL 1 come Assistenti Amministrativi cat. C.

"La preparazione ad un concorso pubblico non è un semplice corso teorico sugli argomenti previsti dal bando - commenta il dott. Mario Casella, Amministratore Unico dell'Ente di formazione imperiese - e noi ci siamo impegnati a trasmettere un approccio allo studio, illustrando i contenuti degli argomenti non come lezione frontale ma con continue simulazioni di quiz e prove scritte, con un'assistenza personalizzata più che con un'aula generalizzata e questo sia nelle lezioni in presenza che, con molto sforzo, durante l'obbligata formazione a distanza".

E adesso il Centro Pastore ritorna con un corso di preparazione al prossimo, attesissimo, concorso per l'assunzione da parte di ASL di 274 OSS. Una figura che in questi mesi è stata fortemente rivalutata, emergendo le condizioni di lavoro a cui è sottoposta, la forza ed il ruolo fondamentale che ha nel benessere dei nostri nonni. Una figura che il Centro ha nel suo DNA dato poiché da anni è capofila nell'erogazione dei corsi di prima qualifica per questi operatori, collaborando strettamente con l'ASL imperiese, ALISA e tutte le strutture residenziali della provincia.

La preselezione, la prima fase del concorso, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla:

- sulle capacità logiche e di ragionamento

- sulle capacità relazionali e di problem solving applicabili a situazioni operative tipiche della professione

- sulle conoscenze di base nelle materie di studio proprie della qualifica

- sull’organizzazione del Servizio Sanitario della Regione Liguria.

Oltre alle materie sociosanitarie e giuridiche si punterà sul metodo di preparazione, sulle tecniche di studio e su come affrontare al meglio il quiz, sfruttando al massimo il tempo a propria disposizione.

Ecco le prime informazioni sulla prima fase del corso (QUI):

- Durata: 24 ore (3 lezioni settimanali da 3 ore ciascuna in orario pomeridiano)

- Il corso comincerà in modalità "a distanza" (necessario dispositivo multimediale e una buona connessione ADSL, non forniti) e andrà avanti fino a nuove disposizioni che renderanno possibile la formazione in presenza.

- Materiale didattico e database di domande fornite ad ogni partecipante.

- Agli iscritti sconto del 10% sul successivo corso di preparazione alle prove finali.

Modalità di iscrizione: coloro che desiderano partecipare al seminario gratuito dovranno semplicemente indicare nome e cognome Per altre informazioni, inviare una email all’indirizzo: info@centropastore.it, oppure scrivere un messaggio whatsapp al numero 3921808977 (non riceve chiamate) oppure telefonare al 0183/76231.