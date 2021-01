Fuga gas tra Sanremo e Arma di Taggia: lettrice "Con il mio scooter 125 stasera non sarei potuta tornare a casa"

Una lettrice vuole far riflettere su un problema legato alla chiusura dell'Aurelia tra Sanremo e Arma di Taggia a causa di una fuga gas a capo verde (LINK).



"Volevo condividere con più persone possibili quelli che mi è appena successo e immagino purtroppo non solo a me. Tornavo a casa ad Arma di Taggia dopo una giornata di lavoro a Sanremo quando arrivata alla rotonda di corso Garibaldi e vedendo la coda di macchine ferma e ho immaginato il peggio. Arrivo quindi a San Martino e trovo la strada chiusa e quattro vigili che smistavano il traffico. Mi fermo per chiedere informazioni e, chiedo gentilmente cos’è successo e come fare per tornare a casa e mi viene detto che non sarei potuta passare a causa di un buco nell'asfalto. Al che replico chiedendo come potessi fare per tornare a casa visto che non posso percorrere l’Aurelia bis con il mio scooter 125. La risposta è stata "...io non la posso autorizzare". Un secondo agente mi liquida senza darmi una soluzione ma facendomi capire che sarei dovuta tornare a casa su una strada che non posso fare e a mio rischio e pericolo se fosse successo qualcosa. Ora io mi chiedo ma è possibile che circa un anno fa si parlava di fare passare la legge che permetteva di andare in superstrada/ autostrada con i 125 cc e nonostante abbiamo abbassato i limiti di velocità in Aurelia Bis questo non sia ancora possibile nemmeno in caso di necessità. Quindi per legge stasera non sarei potuta ritornare a casa".