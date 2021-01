E’ morto, all’età di 88 anni, Romano Taddei orafo, scultore e pittore molto conosciuto a Sanremo.

Taddei era nato a Mantova ma si era trasferito con la famiglia a Sanremo quando aveva solo 3 anni. La passione per l’arte lo ha portato al lavoro di orafo, aprendo l’attività negli anni ’50 in via Astraldi.

Da alcuni anni è il figlio Marco a proseguire l’attività, che si è spostata in via XX Settembre. I funerali di Romano Taddei saranno celebrati domani, alle 14.30, alla Chiesa degli Angeli.