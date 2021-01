Sanremo: 12 persone tra ospiti e operatori sono risultati positivi alla casa di accoglienza 'Papa Francesco'

Anche ‘Casa Papa Francesco’, la struttura per accogliere persone indigenti, deve purtroppo registrare un suo focolaio di Covid. Si tratta di 12 persone che, fortunatamente, non hanno gravi sintomi anche se 3 di queste sono state portate in ospedale a scopo precauzionale, visto che hanno un po’ di febbre.

Tra i positivi ci sono 6 ospiti, altre 4 persone che segue la struttura ma che abitano a casa loro, 2 operatori e una tirocinante. Ovviamente, dopo il primo caso riscontrato, sono stati eseguiti i tamponi a tutti gli ospiti, operatori e persone che sono transitate dalla casa di accoglienza.

Al momento tutti gli ospiti positivi sono confinati nelle loro camere, gli operatori e gli altri sono a casa. Non è da escludere, ma la decisione sarà presa solo nelle prossime ore, alcuni degli ospiti potrebbero essere trasferiti a Nava.