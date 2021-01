Nella notte pestaggio alla stazione ferroviaria di Taggia: clochard 31enne ricoverato al Santa Corona

Stanotte, una lite tra clochard alla stazione ferroviaria di Taggia ha richiesto l’intervento del 118 e dei Carabinieri. Stando a una prima ricostruzione l’alterco si è sviluppato tra tra un gruppo di almeno 3 persone, clochard che si sono azzuffati per futili motivi.



Ad avere la peggio è stato un 31enne di origine romena che ha riportato la rottura del naso. Per questo motivo è stato trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure. In base ai primi elementi raccolti dai militari dell’Arma, il pestaggio si è verificato tra le 2 e le 3 del mattino, con il solo uso di calci e pugni. Pare che i coinvolti al momento dell’accaduto fossero ubriachi.



Le indagini verteranno sul cercare di risalire al responsabile o responsabili del pestaggio, anche se la zona è sprovvista di telecamere di videosorveglianza. La zona della stazione di Taggia da tempo viene usata come riparo dai senzatetto ma in questi anni non si erano mai registrati episodi di violenza tale da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.