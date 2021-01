Calcio. Imperia - Sanremese, a voi il derby! La webronaca in tempo reale

IMPERIA - SANREMESE 0-0

1' è iniziato il derby! Divise tradizionali per entrambe le squadre

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Zanotti di Rimini, coadiuvato da Marra e Marseglia di Milano:

IMPERIA: Dani, Scannapieco, Malltezi, Sancinito, De Bode, Virga, Capra, Giglio, Donaggio, Gnecchi, Cassata.

A disposizione : Trucco, Fazio, Calderone, Gandolfo, Minasso, Martelli, Fatnassi, Travella, Kacellari.

Allenatore : Alessandro Lupo

SANREMESE: Dragone, Pici, Bregliano, Mikhaylovskiy, Demontis, Gagliardi, Diallo, Miccoli, Gemignani, Romano, Gerace.

A disposizione : Giletta, Castaldo, Murgia, Lo Bosco, Scarella, Doratiotto, Lodovici, Sturaro, Fenati.

Allenatore : Matteo Andreoletti



Buona domenica a tutti i lettori di Sanremonews.it. Tra pochi istanti il fischio d'inizio dell'attesissimo derby ponentino tra Imperia e Sanremese, in campo allo stadio "Ciccione" nel match valevole per la 14^ giornata del girone A di Serie D. Ad un appuntamento che manca ormai da 13 anni, la formazione di mister Lupo si presenta più che mai in fiducia dopo i pesantissimi successi conquistati contro Vado e Legnano, mentre la Sanremese del nuovo tecnico Andreoletti è chiamata al riscatto dopo le due sconfitte di Saluzzo e Sestri Levante e il pari interno con la Folgore Caratese.