Automobilismo: si correrà a maggio la Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo 2021

Sarà di maggio la Milano-Sanremo 2021. L'emergenza sanitaria perdura e gli organizzatori della Coppa Milano-Sanremo hanno deciso di posticipare la XII edizione della Rievocazione Storica dal 25 al 27 marzo al weekend del 6-8 maggio 2021. Sarà la prima volta nei suoi 115 anni di storia.

Fra le grandi classiche di primavera non c’è soltanto la Milano-Sanremo di ciclismo. Per quelli che le ruote sono quattro, possibilmente a raggi, di solito la stagione dei fiori si apre sull’omonima Riviera con la Coppa Milano-Sanremo di regolarità, riservata alle auto classiche. Purtroppo corrono i tempi che corrono e, per non correre il rischio di annullarla com’è accaduto nel 2020, gli organizzatori hanno deciso di spostare la Rievocazione storica dalla fine di marzo al fine settimana del 6-8 maggio. Il tutto per garantire ai partecipanti di potersi divertire - e allo staff di lavorare - nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. Per la prima volta nella sua storia ultrasecolare, la Coppa Milano-Sanremo sarà disputata a maggio e aprirà il Campionato Italiano Grandi Eventi 2021 di Aci Sport. Riservato alle gare di regolarità classica, comprende anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti, il Gran Premio Nuvolari e la Targa Florio Classica. La scelta del rinvio la spiega Gianpaolo Sacchini, CEO di Equipe Grand Prix, la società che organizza la Coppa Milano-Sanremo: “Purtroppo lo scorso anno ci siamo visti costretti ad annullare la gara a meno di un mese dal via, senza avere l’opportunità di riposizionarci in un calendario già di per sé troppo fitto e affollato di eventi in rapida successione. Abbiamo deciso di posticipare la manifestazione a maggio per avere l’assoluta certezza che in quel momento possano sussistere tutte le migliori condizioni sanitarie”.