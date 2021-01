Sinergie tra Comune, locali e artisti durante il Festival? L'ipotesi di Giuseppe Faraldi a '2 ciapetti con Federico'

“Potremmo pensare di riproporre una collaborazione tra Comune, attività commerciali e artisti per creare isole di musica in alcun zone di Sanremo”. A parlare è l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi, intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico’, in merito a quanto si potrebbe organizzare in città durante la settimana del Festival della Canzone Italiana.

“Queste iniziative organizzate in sinergia potrebbero essere monitorate e svolte in maniera più snella – ha aggiunto - Allestire palchi e palchetti in città sarebbe infatti più difficile”. La collaborazione del Comune potrebbe per esempio concretizzarsi, come già accaduto in passato, occupandosi degli oneri della Siae. In questa maniera, oltre ad animare in qualche maniera e nei limiti consentiti la città (sempre che i futuri DPCM vadano in quella direzione), si aiuterebbero anche gli artisti locali che nell’ultimo anno hanno avuto pochissime occasioni per lavorare ed esibirsi.

Garda l’intervista:

