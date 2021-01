Calcio: Imperia-Sanremese il big match di oggi pomeriggio in Serie D, tifosi fuori dallo stadio e spiegamento di forze dell'ordine (Foto)

Nel giorno del big match nazionale, tra Inter e Juventus, anche la provincia di Imperia vive il suo derby di straordinaria importanza, anche se in Serie D.

Una partita che, nella quarta serie nazionale torna dopo 13 anni e che ha sempre visto campanilismi e sfottò da entrambe le parti. Questa volta non ci sarà il pubblico anche se i tifosi dell’Imperia si sono sistemati all’esterno della loro gradinata, per far sentire il loro calore alla squadra.

Nessuno dei tifosi matuziani, almeno per ora, si è visto attorno allo stadio, in ottemperanza alle normative anti Covid. Una partita che potrete seguire sui canali social delle due società e con la nostra web cronaca e le foto di Paolo Garassino e Gian Lorenzo Tortarolo.

Ad Imperia importante spiegamento di forze dell'ordine, sia per evitare eventuali scontri tra le tifoserie ma anche per far rispettare le normative. Al momento la situazione attorno al 'Nino Ciccione' è assolutamente tranquilla.