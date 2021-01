Tennis: all’Australian Open, 14 giorni di isolamento per Fognini

Fabio Fognini in isolamento a Melbourne dove si gioca l’Australian Open. È lo stesso tennista taggese che lo comunica ai suoi followers sul suo profilo Instagram. A lui, ed ad altri 46 atleti, toccherà l’isolamento in hotel a Melbourne per 14 giorni senza nemmeno potersi allenare. La ragione della quarantena è perché su due dei 9 charter diretti in Australia sono stati rinvenuti casi di Covid.

L’Australian Open inizierà l’8 febbraio, ma nel Paese infuria la polemica per i rischi di far sbarcare in Australia giocatori e accompagnatori che arrivano da aree di alto contagio.