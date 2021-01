Sanremo: dopo il successo dei concerti durante le feste ecco la nuova stagione dell'Orchestra Sinfonica

Dopo il grande successo dei concerti delle Festività Natalizie, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo è lieta di annunciare la nuova programmazione concertistica della stagione invernale 2021.

Si continua con una serie di concerti in streaming dalla Sala Roof del Teatro Ariston di Sanremo con la prima data del 23 gennaio alle 21, che vede un "Ritorno al Classicismo" con le musiche di Mozart dirette dal Direttore Artistico della Sinfonica, il Maestro Giancarlo De Lorenzo e accompagnate dal Violino di Paloma Martin. Gli appuntamenti successivi saranno quelli del 30 gennaio, 6 e 13 febbraio in cui si alterneranno programmi di Mozart e Haydn.

A causa del perdurare dell’ emergenza sanitaria, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo proseguirà ad allietare il suo gentile pubblico, ancora una volta attraverso il suo canale Youtube, dove chiunque avrà la possibilità di accedere alla "Premiere" di ciascun concerto in programmazione.

All'interno dello stesso calendario ci sarà spazio anche per la rassegna "Il Sacro e il Vero", in cui, dalla Cappella "Giovanni Paolo II e Mons. Giacomo Barabino" di Villa Giovanna d'Arco a Sanremo, verranno trasmessi in streaming sempre sul nostro canale Youtube nelle date 27 gennaio e 3 febbraio, sempre alle ore 21, rispettivamente il "Concerto per la Memoria" e il concerto "Mozart Giovane".

Le informazioni più dettagliate dei concerti sono reperibili sul sito internet e sulla pagina facebook dell'Orchestra.