L'Ospedale di Carità a Taggia è 'Covid free', vaccinati tutti gli ospiti e gli operatori della RSA

Da aprile dell’anno scorso la situazione tra le mura dell’Ospedale di Carità è tornata alla normalità e da quel momento non si sono registrate ulteriori criticità legate alle pandemia. Un sollievo per i parenti degli ospiti che avevano vissuto momenti difficili nei giorni del lockdown così come per la dirigenza e il personale impegnati duramente per superare la problematica legata al Covid. Il vaccino è una speranza e un passo verso un ritorno alla normalità, soprattutto nelle RSA.