Sanremo: si cercano spazi extra per somministrare i vaccini, c’è anche l’ipotesi Mercato dei Fiori

Il piano vaccinale di Asl1 prosegue e necessita di nuovi spazi per la somministrazione delle dosi. Già Riva Ligure si è fatta avanti per offrire la sede del porto turistico locale e ora anche Sanremo pare abbia avanzato la propria proposta.

Stando alle indiscrezioni che trapelano in queste ore, sembra che sull’asse Comune-Asl1 si stia lavorando per individuare uno spazio all’interno del Mercato dei Fiori di valle Armea.

Con il passare delle settimane, infatti, il piano vaccinale ligure aumenta la propria portata e necessita di spazi per la somministrazione. Resta da vedere se, nelle prossime settimane, Comune di Sanremo e Asl1 troveranno un accordo per nuovi spazi al Mercato dei Fiori o in altre zone.