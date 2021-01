Ventimiglia: si è dimesso da coordinatore cittadino Ino Isnardi, nominato commissario Paolo Strescino

A seguito delle dimissioni di Ino Isnardi da coordinatore cittadino di Ventimiglia e in modo da evitare il doppio ruolo di capogruppo in Consiglio Comunale e reggente cittadino di Fratelli d’Italia, il Portavoce Provinciale, di concerto con Gianni Berrino e i quadri dirigenti provinciali, ha proceduto a nominare Commissario cittadino Paolo Strescino.

Strescino traghetterà il partito a Ventimiglia per la ricerca di una figura condivisa tra gli iscritti e simpatizzanti della città di confine di concerto con Ino Isnardi e l’assessore comunale Gianni Ascheri.

"Il momento è certamente propizio - evidenzia FdI a Ventimiglia - visto il crescente consenso di Fratelli d’Italia su base provinciale certamente aiutato dall’andamento oltremodo positivo che il partito a livello nazionale sta avendo soprattutto grazie al nostro Presidente Giorgia Meloni sempre puntuale nelle analisi di quanto sta avvenendo in questo duro periodo nel nostro paese. Buon lavoro, quindi, a Paolo Strescino per l’incarico ricevuto che porterà i frutti sperati per continuare la crescita di Fdi a Ventimiglia".