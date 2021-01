Governo, Toti: “Questa crisi deve chiarirsi in fretta, il Paese non ha tempo. Conte si dimetta o vada in Parlamento a spiegare”

“ Bisogna capire cosa succederà al Governo nelle prossime ore, spero che la situazione si chiarisca in fretta perché francamente, in un momento tanto complesso e difficile, il Paese non può permettersi di aspettare ”. Lo ha dichiarato il Presidente della Liguria e leader di 'Cambiamo!' all’uscita dal vertice del centrodestra che si è da poco concluso a Roma.

“O il Premier Conte domani andrà in Parlamento - ha continuato Toti - e dirà qual è la posizione del Governo se sarà in grado di andare avanti, oppure andrà a dimettersi al Quirinale e si aprirà formalmente la crisi. Una crisi che è nata in televisione e sui social, in modo non istituzionale, tanto che io ho persino cercato dove fosse il pulsante per partecipare con il televoto ma non l’ho trovato. Perciò - ha concluso il governatore - mi auguro che la situazione si chiarisca al più presto e in modo un po’ più chiaro e un po’ più istituzionale. Il Paese non può permettersi di perdere tempo”.