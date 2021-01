“CHRISTMAS LOVE: di biscotti, amore e fortuna”: il nuovo libro di Raffaella Fenoglio

La pandemia non ha fermato l’attività della scrittrice e blogger Raffaella Fenoglio, che, dopo aver pubblicato nelle scorse settimane “Un tè con Mr. Darcy”, ora sempre in coppia con l’amica Silvia Casini propone un viaggio intorno al mondo con la magia natalizia dei biscotti.

“CHRISTMAS LOVE: di biscotti, amore e fortuna”, questo il titolo del libro pubblicato da Watson, è l’occasione giusta per un regalarci momento di lettura diverso dal solito. Un manuale gastronomico con 50 ricette facili da realizzare a casa ed insieme un viaggio nel mondo delle emozioni legate ai dolci delle feste, in questo caso deliziosi e originali biscotti fatti in casa.

Ma non ci sono solo ricette. Si parte dalla storia dei biscotti, in particolare di quelli della fortuna, per scoprire i segreti per realizzarli con successo, conoscere le attrezzature indispensabili per mastri biscottieri e i trucchi per preparare le creme d’accompagnamento.

Per molti i biscotti sono stati la prima esperienza in cucina, la più semplice e meno “pericolosa”, condivisa in famiglia con le nonne ed i figli. Preparare i biscotti è una passione, uno sfogo di creatività e gusto, che la pandemia non ha fermato, anzi forse ne ha favorito una diffusione ancora maggiore.

Ed allora perché in occasione delle prossime feste non regalare ai nostri cari dei biscotti accompagnati da un dolcissimo biglietto augurale? Una sorta di “biscotti della fortuna”, ma in chiave rivisitata, tant’è che i messaggi potreste anche decidere di appenderli direttamente ai vostri alberi, a mo’ di decorazioni. Questo libro vi aiuterà a non commettere errori, a scegliere i migliori biscotti e le frasi più adatte.

Ma nello stesso tempo vi permetterà di viaggiare e conoscere tradizioni e storie diverse. A farla da padrone sono senza dubbio i biscotti dei paesi del Nord Europa in cui le tradizioni legate al Natale sono antiche. Ma non mancano le sorprese passando da quelli della tradizione anglosassone per arrivare al Sud Africa per assaggiare idealmente i soetkoekies, dei biscotti natalizi a base di spezie e vino rosso.

Le ricette ed i testi sono accompagnate da originali illustrazioni realizzate da Federica Lauria, che impreziosiscono questo volume. Un libro che rappresenta anche una interessante idea regalo per amanti della cucina e che non hanno paura di impastare ed accendere il forno di casa.

GLI AUTORI

Silvia Casini ha pubblicato Magia e altri amori. Pensieri e microracconti strampalati alla fermata del treno (Edda Edizioni), L’appendifiabe (Nadia Camandona editore), Tutto in una notte (Libro/mania – DeAgostini/Newton Compton), Di magia e di vento (Antonio Tombolini editore), Il gusto speziato dell’amore (Leggereditore), L’astro narrante (Fanucci), Gli occhi invisibili del destino (Golem edizioni) e Un tè con Mr. Darcy (Ultra edizioni).

Raffaella Fenoglio studia e ama la cucina del Ponente ligure che ha raccolto in Pan e Pumata (Edizioni Zem), volume di ricordi e ricette. Autrice di “Tre Civette sul Comò”, il primo foodblog con l’indice glicemico al minimo, da cui è nato il volume Abbasso l’indice glicemico 50 ricette per contenere l’IG mangiando bene (Terranuova Edizioni) e Indice GliceAmico (Gribaudo). Coltiva la passione per i romanzi per ragazzi e per l’infanzia, ha pubblicato Gala Cox e i misteri del viaggio nel tempo (Fanucci Editore) e Storia degli strani animali della fattoria dei Monaci Templari e del coraggio della piccola Nicole (e di Claude) (Edizioni Zem). L’ultimo libro pubblicato è Un tè con Mr. Darcy (Ultra edizioni).