‘Seminario sulla Violenza di Genere: come riconoscerla?’, ultimi giorni per iscriversi alla giornata formativa Online

La ASD -APS Insieme in collaborazione con la dott.ssa Romina Qerimi, Psicologa Clinica, organizza un'intera giornata formativa online, volta a fornire una panoramica del fenomeno della violenza di genere.

Per violenza di genere si intende, la violenza diretta ad una persona sulla base della sua appartenenza, appunto, di genere, ovvero la violenza agita dagli uomini contro le donne proprio perché donne - che siano esse compagne, figlie, sorelle, madri, conoscenti etc. In questo senso la violenza di genere si distingue da altre forme di violenza ed è importante mantenerla concettualmente distinta per comprenderne le origini, le cause e le ripercussioni. Poiché nella gran parte dei casi le donne subiscono atti di violenza all’interno della famiglia spesso si parla anche di violenza domestica; tuttavia la violenza domestica include anche atti violenti contro i bambini, gli anziani e in generale i membri di un nucleo familiare.

Rivolto a studenti di Psicologia, Giurisprudenza, Sociologia e Pedagogia ma anche a medici, insegnanti, forze dell'ordine ed a chiunque sia interessato ad approfondire la tematica.

PROGRAMMA Sabato 23 Gennaio

- Ore 10.30 Presentazione ed introduzione della tematica della violenza domestica/relazionale;

- Ore 11.00 Descrizione del ciclo della violenza di Walker, in particolare si tratteranno le fasi della violenza, le dinamiche della manipolazione affettiva, la sindrome di Wendy e di Stoccolma;

- Ore 12.00 Pausa Pranzo;

- Ore 13.00 Il profilo della vittima e del manipolatore;

- Ore 13.30 La transgenerazionalità del fenomeno: dalla violenza assistita alla violenza agita o subita;

- Ore 14.00 Le conseguenze psico-fisiche della violenza;

- Ore 14.30 Come interromperla: l'iter della denuncia;

- Ore 15.00 Discussione del caso di cronaca di Roberta Ragusa;

- Ore 16.30 Chiarimenti;

- Ore 17.00 Conclusioni.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE DIGITALE

Relatrice la Dott.ssa Romina Qerimi, Psicologa Clinica autrice di saggi sulla violenza domestica.

Corso a numero chiuso con obbligo di Iscrizione.

Per Info e costi: Info@centroasdinsieme.it / 339 3351687