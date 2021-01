Sanremo: problemi per le mascherine nella scuola del Borgo, le lamentele e le proposte delle mamme

Secondo il gruppo di mamme della Mamme Scuola Elementare del Borgo a Sanremo, sull’uso delle mascherine sarebbe stato fatto un altro pasticcio all'italiana.

Secondo l’ultima circolare aggiornata ad oggi e arrivata dall’Asl non sarebbe più consentito l'uso di mascherine che non siano state regolarmente fornite dal plesso scolastico e, in alternativa, si possono solo usare le Ffp2. “Ma come – dicono le mamme – le Ffp2 non le usano nemmeno in ambito ospedalieri ad eccezione di determinate condizioni sanitarie? Noi approviamo l'uso di mascherine di tipo chirurgico, anziché di stoffa o lavabili, tanto che in molte le hanno comprate di tasca propria (per la seconda volta) di tipo chirurgico conformi alle norme”.

Le mamme chiedono, proprio sulle mascherine chirurgiche perché nessuno ha pensato o le ha fatte provare per valutarne correttamente la misura: “I bambini – ci dicono - non sono tutti uguali: a chi va stretta, a chi larga e a chi non entra proprio”. Le mamme, però, non contestano solamente ma fanno la loro proposta: “Si alla mascherina chirurgica della scuola, ma dateci diverse misure oppure cambino modello. I nostri bambini hanno accettato tante misure anti Covid senza lamentele ma ci ritroviamo al mattino con bambini che faticano. La mascherina è stretta, asfissiante, inadeguata e impersonale. Non l'accettano proprio e noi genitori siamo d'accordo con loro. Passano 8 ore con queste mascherine strette non contando che sono impossibili da far mettere ai bambini disabili”.

Le mamme terminano sperando che si trovi soluzione per il bene dei bambini: “E’ questo il nostro obiettivo primario”.