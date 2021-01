Pieve di Teco: arrivate le dosi di vaccino Pfizer alla Rsa 'Borelli', la direzione "Un momento importante per fermare la pandemia" (Foto e Video)

Prosegue la somministrazione dei vaccini nelle case di riposo della nostra provincia. Questa mattina tocca agli ospiti e agli operatori della Rsa di Pieve di Teco in Valle Arroscia.

Le dosi del siero Pfizer, 108 in tutto, sono arrivate intorno alle 10, scortate dai Carabinieri. Giusto il tempo di allestire una sala e sono subito scattate le somministrazioni del vaccino a tutti gli ospiti e buona parte del personale.

“Quasi tutti gli ospiti saranno vaccinati – ha detto il Direttore Sanitario della struttura, Laura De Andreis - ed è un passaggio fondamentale per fermare la pandemia. Fortunatamente, fino ad oggi non siamo stati toccati ma facciamo continui monitoraggi quindicinali su personale e ospiti, per evitare eventuali focolai all’interno della struttura. Pur prestando queste attenzioni non è detto che possano formarsi e che non siano governabili, come accaduto in altre strutture”. Successivamente altre 24 dosi del vaccino verranno portate e somministrate alla Rsa 'Opera Cuore Immacolato' di Borghetto d’Arroscia.

In provincia di Imperia mancano all’appello vaccinazione ancora sei Rsa, due nel distretto socio sanitario sanremese e sei in quello ventimigliese. Il programma di vaccinazione si concluderà entro il 23 gennaio e, nel frattempo, saranno effettuati i richiami che troveranno fine intorno metà febbraio.