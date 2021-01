Bordighera: discariche abusive bonificate a Montenero, il Comune stanzia 5.000 euro per l'acquisto di fototrappole

Sono stati stanziati dal Comune di Bordighera 5.000 per l’acquisto di ‘fototrappole’ che serviranno per stanare i furbetti che, sistematicamente, gettano immondizia di ogni genere nella zona di Montenero, rendendola spesso una discarica abusiva.

La decisione è stata presa dall’Amministrazione Ingenito che, dopo aver bonificato le diverse aree di Montenero (in particolare una dove sono stati abbandonati molti pneumatici), spesso deturpate da persone senza senso civico, ha deciso di mettere mano alla situazione e colpire i colpevoli. A breve le fototrappole arriveranno e saranno installate nei luoghi strategici di Montenero.

Se e quando coglieranno i furbetti a gettare immondizia o altro nella zona saranno fotosegnalati e quindi multati dalla Polizia Municipale. “Abbiamo bonificato l’area di Montenegro dove – ha detto Ingenito – puntiamo molto per il turismo da outdoor, quando la pandemia ce lo consentirà. Ma non solo, perché l’area è talmente bella che, anche adesso consente passeggiate e momenti di svago ai nostri cittadini. Sarà quindi possibile percorrere questi bellissimi sentieri ma non per renderli una discarica”.